Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість аптек в Україні може різко скоротитися, а ліки продаватимуть лише за рецептом. Це випливає з проекту правок до Закону «Про лікарські засоби», який нардепи зареєстрували у Верховній Раді.
Відповідно до запропонованих норм, ліки дозволять продавати тільки в аптеках і аптечних пунктах, які можна буде відкривати не ближче півкілометра одна від одної. Також в разі прийняття закону скасують аптечні мережі: окремим підприємцям дозволять тримати одну єдину аптеку, а компаніям — не більше чотирьох і лише в рамках однієї області. Про це повідомляє УНІАН.
Вісім аптек дадуть відкрити фірмам тільки в тому випадку, якщо вони займаються виробництвом ліків. При цьому засновників у фірми-аптеки повинно бути не менше трьох, і у них не повинно бути інших аптек.
Якщо ж підприємець захоче відкрити свою аптеку, він повинен мати освіту магістра за спеціальністю «Фармація», а продавати таблетки можна буде тільки дипломованим провізорів.
Самі автори документа вважають, що сьогодні аптечні мережі підвищують ціни на ліки, користуючись своїм домінуючим становищем на ринку.
Деякі з вимог не застосовуються до юридичних осіб, єдиним засновником (учасником) яких є орган державної влади або орган місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Зокрема, це стосується освітніх вимог до учасників (акціонерів) юридичних осіб.
Також юристи і фармацевтичні фахівці вважають, що процедура спрощеної реєстрації в Україні по суті передбачає, що прийняття рішення про реєстрацію лікарського засобу здійснюється без експертизи реєстраційних матеріалів. Відтак якість, безпека та ефективність ліків, які допущені на український ринок за спрощеною процедурою, викликають питання. Такий механізм допуску ліків на ринок не застосовується в розвинених країнах і не відповідає європейським вимогам. Тим часом євроінтеграція передбачає гармонізацію українського законодавства з вимогами європейських директив. Тому спрощена реєстрація лікарських засобів віддаляє законодавство України в сфері обігу лікарських засобів від законодавства ЄС.