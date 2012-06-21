Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Роздрібну торгівлю будівельними матеріалами в Україні в період дії карантину треба поновити. Так вважає президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе. Експерт з цього природу звернувся до уряду та кількох міністерств.
Лев Парцхаладзе переконаний у тому, що такі суворі обмеження щодо торгівлі найнеобхіднішими будівельними матеріалами, призводять до негативних наслідків. Адже, люди не можуть провести бодай незначний поточний ремонт у своїх оселях.
Кілька будівельних супермаркетів в Україні працює фактично з онлайн замовленнями громадян. Приміром, так працює супермаркет «Олді». Найбільша мережа будівельних супермаркетів в Україні — «Епіцентр» —, як повідомили «Урядовому кур’єру» на його гарячій лінії, відкрита для відвідувачів до 21 години щодня. Проте там можна придбати лише товари першої необхідності, тобто, явно не будівельні матеріали. Останні «Епіцентр» пропонує клієнтам оформлювати через Інтернет і тоді їх завозитимуть населенню безпосередньо до їхніх осель.