З початку 2018/2019 навчального року в Україні стало менше на 9 вищих навчальних закладів.
Такі дані наводить Державна служба статистики.
"На початок 2018/19 навчального року в Україні діяло 652 вищі навчальні заклади. Кількість студентів, що здобували вищу освіту в цих закладах, становила 1522 тис. осіб (на початок 2017/18 навчального року – 661 та 1539 тис. відповідно). У 2018 році вищими навчальними закладами країни було випущено 413 тис. фахівців, що на 8 тис. осіб (2,0%) менше, ніж у 2017 році", - йдеться в експрес-випуску Держслужби статистики.
На початок 2017/18 навчального року, за даними Держстату, в Україні діяв 661 вищий навчальний заклад.