Це буде найповніше зібрання свідчень про Голодомор 1932—1933 років, доповнене онлайн-колекціями світлин і документів з родинних архівів. Доступ до бази буде відкритим. Першою на ресурсі опублікують колекцію свідчень і матеріалів Віри Аннусової. Вчителька математики з Луганщини, вона документує спогади місцевих жителів про Голодомор ще з 1980-х років і зібрала понад півтисячі свідчень. Свій архів їй вдалося вивезти з охопленого війною краю.
Буде оцифровано авторські колекції матеріалів про геноцид, створені людьми, які системно фіксували спогади очевидців і збирали документи. Але мета проекту — зробити доступною велику кількість ще не відомого матеріалу.
«Урядовий кур’єр» сьогодні надає слово з родинними спогадами Людмилі Кострюковій із Дніпра і закликає людей ділитися власними історіями й матеріалами.