Україна здатна проводити 30 тисяч тестувань на тиждень. Є змога тестувати всі випадки підозр. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, наразі всі медичні заклади зобов’язані тестувати кожен випадок пневмонії в стаціонарах, а також відбирати зразки у померлих від пневмонії.
Водночас Віктор Ляшко, закликав не зловживати тестуванням. «Не треба тестувати всіх. Не треба й госпіталізовувати всіх. Є чіткі алгоритми», – нагадав він. Також він закликав не займатися самолікуванням, аби не запускати хворобу.
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«Урядового кур’єра»