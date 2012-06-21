Сьогодні на півдні Одеської області пройшов етап випробувань української крилатої ракети, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.
Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, ракета виконала заплановану програму та вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.
«Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби навіть в портах їхнього базування», – стверджує він.
За словами Турчинова, в разі необхідності крилаті ракети здатні вражати також стратегічні інфраструктурні об’єкти – наприклад, мости або поромні переправи.