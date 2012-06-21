Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України опублікував на своєму ресурсі в YouTube відео льотних випробувань першої української крилатої ракети наземного базування.
Ракета здатна точно вражати наземні і морські цілі, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов після завершення випробувань. За його словами, ракета є повністю українською розробкою.
«Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії згідно з Будапештським меморандумом на озброєнні Збройних Сил України не залишилося жодної крилатої ракети», -підкреслив Турчинов.