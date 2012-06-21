Про готовність України до нового епідсезону і важливість вакцинації йшлося у середу за круглим столом представників МОЗ, Центру громадського здоров’я, Державного експертного центру, міжнародних та громадських організацій і постачальників вакцин.
Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться із жовтня 2018 року й триватиме до травня 2019-го. Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, віруси, які, ймовірно, циркулюватимуть в Україні у новому епідсезоні, такі: вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2); вірус, подібний B/Colorado/06/2017.
Завдяки узгодженим діям МОЗ України та Державного експертного центру вже перереєстровано вакцини відповідного штамового складу проти грипу, зазначено на офіційному сайті міністерства. Для епідсезону 2018—2019 років в нашій країні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одну з них уже зареєстровано в Україні, стосовно другої завершено процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої перебувають на розгляді у Державному експертному центрі.
Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів інфекційних захворювань, 98% з яких становлять захворювання на грип та ГРВІ. Проте вакцинація проти грипу залишається дуже низькою.
На думку учасників круглого столу, вакцинація від грипу економічно обґрунтована. За різними оцінками, витрати для кожного хворого, пов’язані із захворюванням на грип чи ГРВІ, коливаються від 400 до 2700 гривень залежно від тяжкості недуги. А вартість однієї дози вакцини, що захищає від грипу впродовж усього сезону, становить близько 200 гривень.
У МОЗ нагадують, що, за даними минулого епідсезону, в Україні було зафіксовано сім летальних випадків від грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»