В Україні відбулася урочиста церемонія відкриття офісу норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Участь у заході взяли Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, Міністр оборони України Рустем Умєров, Міністр оборони Королівства Норвегія Торе Онсхус Сандвік, Головнокомандувач Збройних сил Королівства Норвегія Ейрік Крістофферсену, а також Президент Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі та інші представники керівництва компанії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Kongsberg Defence & Aerospace — один із провідних світових виробників у сфері оборонних та аерокосмічних систем. Українські державні й приватні оборонні підприємства вже реалізують низку спільних проектів із компанією, і відкриття офісу KDA в Україні стало ще одним кроком до поглиблення двостороннього співробітництва.

Під час церемонії відкриття офісу відбулося підписання меморандумів про взаєморозуміння між KDA та двома українськими компаніями. Документи передбачають співпрацю у сфері виробництва безпілотних систем як повітряних, так і морських, засобів протиповітряної оборони та спільного розвитку високотехнологічного озброєння.

Ці домовленості мають стратегічне значення для розвитку спроможностей української оборонної промисловості. Їх реалізація передбачає координацію на міжурядовому рівні, підтримку з боку міжнародних партнерів та оперативне розгортання виробництва безпосередньо в Україні.

Міністр Герман Сметанін подякував Уряду Норвегії та компанії KDA за послідовну підтримку українського ОПК.

“Ми високо цінуємо готовність норвезького бізнесу до спільної роботи з українськими виробниками озброєння. Це — приклад стратегічного партнерства, яке допомагає не лише нашій обороноздатності, а й зміцнює європейську безпеку в цілому. Вдячний Міністру оборони Норвегії Торе Онсхусу Сандвіку та Головнокомандувачу ЗС Королівства Норвегія Ейріку Крістофферсену за сприяння співпраці між оборонними компаніями наших держав. Дякую KDA за готовність до співпраці з українським ОПК й реальні кроки в реалізації наших домовленостей”, - зазначив Міністр.

Україна й надалі послідовно розвиває стратегічні партнерства у сфері оборонної промисловості.