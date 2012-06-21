З 1 грудня в Україні прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень (4,63%) до 1 762 гривень. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет на 2017 рік».
Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня встановлено в розмірі 1 700 грн (збільшено на 76 грн), дітей віком до 6 років — 1 492 грн (збільшено на 66 грн), для дітей віком від 6 до 18 років — 1 860 грн (збільшено на 83 грн), для працездатних осіб — 1 762 грн (збільшено на 78 грн) та для осіб, які втратили працездатність, — 1 373 гривні (збільшено на 61 грн). Крім того, у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з грудня проведено перерахунок соціальної допомоги, розмір якої залежить від цього мінімуму.
Зокрема, розмір державної соціальної допомоги з 1 грудня становить: для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А — 2 876,4 грн (підгрупи Б — 2 178 грн), 2 і 3 групи — 1 452 грн; для осіб з інвалідністю з дитинства 2 і 3 груп з надбавкою на догляд — 1 452 грн; для дітей з інвалідністю без надбавки на догляд — 1 452 грн.
Також відтепер мінімальний розмір допомоги по вагітності і пологах з грудня становить 440,5 грн. Крім того, допомога надається в розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць.