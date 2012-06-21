Національна гвардія України випробувала новий бронеавтомобіль «Варта-Новатор». Він обладнаний додатковими опціями, що забезпечать комфорт та безпеку екіпажу.
Про це повідомляє прес-служба НГУ.
«Після двогодинного тест-драйву командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров оцінив високі експлуатаційні можливості бронеавтомобіля «Варта-Новатор», – йдеться у повідомленні.
У Нацгвардії нагадали, що бронеавтомобіль спеціально для потреб служби розробило підприємство «Українська бронетехніка». Зазначимо, що це вже не перший броньовик під брендом «Варта». Попередні моделі були більші за розміром і призначалися для спецпідрозділу КОРД. А «Варта-Новатор» є компактнішим, легшим і швидшим, він орієнтований на спецпідрозділи швидкого реагування.
За своїми технічними параметрами «Варта-Новатор» близький до КрАЗ «Спартан» і «Богдан» Барс-8. Новий український броньовик створили на шасі пікапа Ford F-550, на базі якого вже будує свої броньовики КрАЗ. Варто відзначити, що повна маса «Варти» – 9 тонн.