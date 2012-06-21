Міністерство аграрної політики та продовольства України запровадило положення директиви Ради ЄС № 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 р про певні види цукру, призначені для харчового споживання.
Як говориться у повідомленні міністерства, відповідне рішення ухвалено в рамках виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та реалізації плану заходів з імплементації цієї угоди.
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Відповідний наказ Мінагропроду від 02.11.2017 № 592 зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2017 р. (№ 1434/31302). Даний документ містить термінологію та вимоги до деяких видів цукрів (зокрема, екстра білого, білого, напівбілого цукру), призначених для споживання людиною.
«Вимоги до виробництва цукру, крім того, що адаптовані до європейських, відповідають положенням Кодексу Аліментаріус (міжнародні харчові стандарти ФАО/ВООЗ). Це важливо з огляду на розширення експорту цукру. Як уже повідомляв «Урядовиц кур'єр»за результатами 2016–2017 маркетингового року Україна експортувала майже 770 тисяч тонн цукру. Це — абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Наказ передбачає перехідний період, вступає в силу з 01 вересня 2022 року.
Також уточнюється, що питання виробництва та реалізації на внутрішньому ринку інших цукрів, у тому числі коричневого, регулюються на рівні технічної документації суб'єктів господарювання та встановлених вимог до безпечності харчових продуктів.