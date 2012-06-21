Згідно з рішенням суду, на батьків винної особи наклали штраф у розмірі 850 грн і судовий збір у розмірі 384,20 грн.
Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення у справі про булінг. Про це повідомила народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Оксана Білозір на своїй сторінці у Facebook.
Це перше в історії України судове рішення щодо подібних протиправних дій.
«11 лютого 2019 року оприлюднено рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який вперше в історії України виніс рішення у справі про булінг: встановлено винну особу і накладено штраф на її батьків – за вчинення протиправних дій до своїх ровесників у навчальному закладі», – зазначила Білозір.