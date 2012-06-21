Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Дедалі більше банків поновлюють роботу своїх відділень та філій і ті починають працювати у звичному штатному докарантинному режимі.
Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Нацбанк України.
За словами керівників головного фінансового регулятора країни, вже розпочали свою роботу відділки банків та банкомати, які знаходилися у різноманітних торговельних центрах, які у перші місяці дії карантину не працювали.
«Якщо на початку травня 2020 року частка відкритих відділків банків складала 75%, то зараз цей показник збільшився до 89%. До того, вже 97% банкоматів працюють у звичному режимі, видаючи клієнтам готівку», — йдеться у повідомленні Нацбанку України.
Також керівники регулятора інформують про роботу деяких найбільших банків України. Так, у Ощадбанку працює 93% всіх відділків та 98% банкоматів. ПриватБанк залучив до роботи 74% відділків та 97% банкоматів. РайффайзенБанкАваль відкрив практично всі свої відділки. Така сама ситуація і стосовно роботи УкрСибБанку та АльфаБанку.
Як повідомляв наприкінці березня 2020 року «Урядовий кур’єр», попри те що уряд України дозволив банкам працювати у звичному режимі і на них практично не розповсюджувалися правила карантину, чимало фінустанов все-таки закривали частину своїх філій та відділків. Так, приміром, станом на 20 березня, АльфаБанк закрив 45 своїх відділків.
Також чимало фінустанов пішли на часові обмеження роботи своїх відділень та філій.