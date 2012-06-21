За минулу добу в Україні зафіксовано 758 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 43 дитини і 50 медпрацівників. Маємо, на жаль, 31 летальний випадок.
Про це під час брифінгу 17 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
До лікарень госпіталізовано 175 українців. Одужали за добу 415 пацієнтів. Усього ж нині підтверджений діагноз на COVID-19 мають 33 234 особи, з яких майже 2,5 тисячі неповнолітніх. При цьому загалом одужали майже 15 тисяч українців
Міністр також повідомив, що за добу було проведено 18 412 тестів. З них 10 659 досліджень методом ПЛР і 7753 методом ІФА.
По регіонах за останню добу найбільше нових випадків виявили на Львівщині —155, у Закарпатській області —82 та Чернівецькій області — 69.
Максим Степанов зазначив, що нині маємо, на жаль, аж два антирекорда для України — по кількості тих, хто захворів за добу, і по кількості летальних випадків. Він вкотре закликав українців дотримуватися обмежень та не наражати себе і близьких на ризик зараження.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»