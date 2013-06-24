22 серпня 2025 року, напередодні Дня Незалежності, відбувся офіційний запуск Olympic Lab — нової спортивної екосистеми. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект поєднує спортивну науку, медицину та освіту, залучає молодь до сучасних форматів навчання і досліджень. Olympic Lab покликаний стати платформою, де співпрацюватимуть спортсмени, тренери, медики, науковці, профільні учбові заклади та міжнародні партнери.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив: «Ми запустили проект, який вже незабаром доведе свою ефективність: спортсмени матимуть доступ до сучасних методик підготовки, кваліфікованої медичної підтримки та програм відновлення відповідно до міжнародних стандартів. Це механізм, що працюватиме над створенням нової якості українського спорту, зміцненням його міжнародного престижу».

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт підкреслив: «Запуск Olympic Lab — це важливий крок уперед для всієї олімпійської спільноти. Адже високі результати неможливі без науки, медицини та сучасних технологій. Ми прагнемо, щоб українські спортсмени мали ті ж можливості, що й їхні конкуренти у світі. Olympic Lab стане простором, де поєднуватимуться традиції українського спорту та інновації, що визначатимуть його майбутнє».

«Наша мета — зробити Olympic Lab платформою для досліджень, інновацій та партнерств. Це середовище, де кожен отримає доступ до нових знань, технологій та практик, які формуватимуть майбутнє спорту в Україні», - зазначив керівник проекту Сергій Матієнко.

Olympic Lab - інноваційна екосистема для спорту - об’єднує профільні науково-дослідні інститути, університети та центри спортивної медицини, реабілітації й відновлення спортсменів. Серед партнерських установ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Харківська державна академія фізичної культури, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Український медичний центр спортивної медицини Мінмолодьспорту.

У науковому парку працюватимуть провідні фахівці зі спортивної освіти, медицини та науки, які впроваджуватимуть передові технології підготовки й відновлення спортсменів та здійснюватимуть формування кадрового резерву для галузі.

Ключовими напрямками роботи Olympic Lab є оптимізація діючих та створення нових протоколів наукового та медичного супроводу спортсменів, розвиток доказової спортивної медицини відповідно до кращих європейських практик, впровадження системи «єдиного сервісного вікна» для професійних спортсменів та тренерів (медичний та науковий супровід, реабілітація, допомога у відновленні після травм, консультації психологів, нутриціологів, фахівців з фармакологічного забезпечення тощо), запуск інформаційно-аналітичної системи «Sport Science UA» — науково-медичного досьє спортсмена.

Вже налагоджено співпрацю з Університетом Райса (США), відомим сучасним центром спортивної науки та медицини, придбано наукове обладнання для газоаналізу та біомеханічних досліджень, створено офіційний сайт Olympic Lab: https://olympic-lab.com.

Olympic Lab — один з пріоритетних напрямків роботи Міністерства, включений до Проекту Програми Уряду. Він формує нову модель розвитку спорту в Україні, де основою успіху стають наука, технології та системний підхід. Це місце сили для інновацій, колаборацій з міжнародними університетами, ІТ-компаніями та партнерами. Водночас — це глобальна вітрина українського спорту, що підсилює міжнародний престиж країни й відкриває нові можливості для спортсменів і науковців.