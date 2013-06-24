Кабінет Міністрів України підтримав створення Державної інформаційної системи координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Головна мета Державної інформаційної системи координації евакуації – створити чітку, безпечну і зрозумілу послідовність евакуації від моменту виїзду з небезпечних територій і до розміщення та інтеграції у нових громадах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Постанова, яка регулює роботу Системи, чітко розподіляє обов'язки між відповідальними за евакуацію державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями і передбачає проведення оцінки потреби евакуйованих.
“Нова Система дозволить упорядкувати процес евакуації з прифронтових громад. Люди, які вимушено покидають будинки, мають отримати якісний супровід. Мінсоцполітики вже напрацювало нові програми підтримки евакуйованих ВПО, яким потрібне особливе піклування. Медичне відновлення протягом 30 днів після евакуації та послугу з проживання, яка супроводжується соціальною підтримкою. Нова Система дозволить прибрати бюрократичні процедури та пришвидшити процес надання допомоги”, – сказав міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідає за соціальний супровід та реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб.
Координацію процесу забезпечує Міністерство розвитку громад та територій через Координаційний штаб, а ДСНС відповідає за безпеку, оповіщення й технічну частину евакуації.
Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування безпосередньо реалізують заходи евакуації на місцях: приймають рішення, формують збірні пункти, здійснюють оповіщення, реєстрацію, транспортування та розміщення людей, координують роботу соцпрацівників і забезпечують побутову підтримку.
На базі транзитних центрів створені мультидисциплінарні команди. Їхнє завдання – оцінювати потреби евакуйованих, визначати шлях евакуації та забезпечувати отримання комплексних послуг на територіях, куди люди переміщаються. Координує роботу мультидисциплінарних команд (соціальні працівники, психологи, юристи, медики) Національна соціальна сервісна служба України.