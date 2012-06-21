За минулу добу на коронавірусну хворобу занедужало 120 осіб. Тож у нас 669 випадків, з них 17 летальних (4 – за останню добу). Десять українців одужали від коронавірусної хвороби. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Говорячи про летальні випадки, він наголосив, що сьогодні в статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, коли діагностовано COVID-19. «Це не означає, що саме COVID-19 призвів до смерті. Проводячи аналізи, розглядаючи кожен конкретний випадок з’ясовується, що летальний випадок стається і з інших причин. Найближчим часом на сайті МОЗ оприлюднимо докладну інформацію щодо кожного з 17-ти летальних випадків. Найбільша кількість смертей фіксується у хворих з цукровим діабетом. Люди у віці, які мають хронічні хвороби, хвороби, що пригнічують імунну систему – сьогодні у великій групі ризику», – вкотре нагадав Віктор Ляшко.
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«Урядового кур’єра»