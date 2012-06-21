В Україні зареєстровано нових 138 випадків COVID-19. Госпіталізовано з них до закладів охорони здоров’я 79 осіб, зокрема п’ятеро дітей. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
На коронавірусну хворобу з початку епідемії занедужало 942 особи. З них у закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб, зокрема 25 дітей. На апаратах штучної вентиляції легень 16 людей. У них тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Серед цих випадків 23 летальних (серед них три за минулу добу). 19 українців одужали від коронавірусної хвороби.
За минулу добу бригади швидких доставили на лікування 20 осіб. Мобільні бригади 170 разів виїжджали на забір біологічного матеріалу. Здійснено 150 заборів та доставлено на проведення досліджень методом ПЛР.
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«Урядового кур’єра»