За минулу добу в Україні зареєстровано нових 143 випадків COVID-19, серед них 9 – діти, 32 – медичні працівники. До лікарень було госпіталізовано 35 осіб, з них 2 – діти, 1 – медпрацівник. На апаратах штучної вентиляції легень з 35 госпіталізованих – семеро. Також виявлено 521 особу, з них 41 – діти, з підозрою на коронавірусну хворобу. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За минулу добу померло сім осіб. Вік померлих – від 42 до 70 років.
Загалом з початку епідемії 1462 українці захворіли на COVID-19, з них 104 – діти. У закладах здоров’я з таким діагнозом наразі 691 особа, з них 34 – діти. На апаратах штучної вентиляції легень – 30 осіб. Одужало 28 осіб, з них 2 – діти. Показник захворюваності становить наразі 3,5 на 100 тисяч населення, показник летальності – 3,1. Померло вже 45 осіб.
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«Урядового кур’єра»