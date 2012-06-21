За минулу добу в Україні зареєстровано 259 нових випадків COVID-19, серед них 16 – діти, 43 – медичні працівники. Було проведено 6270 ПЛР–тестувань.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 77 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 6. 126 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована в Чернівецькій області – 45, Києві – 29, Львівській області – 27.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 21245 людей, з них 1546 – діти, 4112 – медичні працівники. Одужало 7234 осіб, померло – 623.
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«Урядового кур’єра»