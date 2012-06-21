За минулу добу в Україні зареєстровано 260 нових випадків COVID-19, серед них 24 – діти, 46 – медичні працівники. Було проведено 7062 ПЛР–тестувань.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 107 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 13. 356 пацієнтів одужали (вдруге за час пандемії тих, хто одужав в Україні більше, ніж тих, хто захворів на коронавірус).
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Києві – 38, Львівській області – 32, Чернівецькій – 29, Харківській – 27.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 18876 людей, з них 1348 – діти, 3969 – медичні працівники. Одужало 5632 особи, померло – 548.
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«Урядового кур’єра»