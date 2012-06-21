За минулу добу в Україні зареєстровано 321 новий випадок COVID-19, серед них 14 дітей, 58 медичних працівників. Було проведено 9412 ПЛР–тестувань. Зафіксовано летальних випадків – 14. 420 пацієнтів одужало.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій області – 43, Рівненській – 39 та Києві – 29.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 21905 людей. Одужало 7995 осіб. Померло – 658 осіб.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»