За минулу добу в Україні зареєстровано 325 нових випадків COVID-19, серед них 23-є дітей і 81 медичний працівник. Було проведено 5098 ПЛР–тестувань.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 83 особи. Зафіксовано летальних випадків – 21. 160 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 47, Рівненській – 41, Києві – 41.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 18616 людей, з них 1324 – діти, 3650 – медичні працівники. Одужало 5276 особи, померло – 535.
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