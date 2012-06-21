За минулу добу в Україні зареєстровано 328 нових випадків COVID-19, серед них 22 дітей, 61 медичний працівник. Було проведено 12556 тестів, з них 8097 — ПЛР-тестування та 4459 — ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 82 особи. Зафіксовано летальних випадків — 9. 388 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Рівненській області — 53, Житомирській — 34, Львівській — 34.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 24340 людей, з них 1747 дітей, 4682 медичних працівників. Одужало 10078 осіб. Померло — 727 людей.
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«Урядового кур’єра»