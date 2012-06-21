За минулу добу в Україні зареєстровано 339 нових випадків COVID-19, серед них 35 дітей і 71 медичний працівник. Було проведено 9653 ПЛР–тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 116 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 21. 341 пацієнт одужав.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 45, Києві – 58, Рівненській області – 41.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 21584 людей, з них 1581 – діти, 4183 – медичні працівники. Одужало 7575 осіб, з них 1913 медиків. Померло – 644 осіб.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»