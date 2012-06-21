За минулу добу в Україні зареєстровано 340 нових випадків COVID-19, серед них 13 – діти, 79 – медичні працівники. Було проведено 8015 ПЛР–тестувань та 1393 – ІФА–тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 97 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 10. 152 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Києві – 58, Рівненській області – 57, Львівській області – 31.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 24012 людей, з них 1725 – діти, 4621 – медичний працівник. Одужало 9690 осіб. Померло – 718 людей.
Міністр також повідомив, що дитячій лікарні «Охматдит» передано тримісячний запас ПЛР–тестів, а також дві тисячі ІФА–тестів. Їх можна використовувати за показаннями як дітям, так і батькам, які з ними перебувають у лікарні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»