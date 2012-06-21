За минулу добу в Україні зареєстровано 366 нових випадків COVID-19, серед них 26 – діти, 92 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо реформування медичної галузі України повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 100 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 256 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Чернівецькій області – 61, Києві – 48, Одеській області – 42.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 12697 особа, з них 881 – діти, 2479 – медичні працівники. Одужало 1875 осіб, померло – 316.
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«Урядового кур’єра»