За минулу добу в Україні зареєстровано 375 нових випадків COVID-19, серед них 22 – діти, 88 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 116 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 17 (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 85 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області – 72, Києві – 59, Рівненській області – 50.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 16023 людей, з них 1105 – діти, 3114 – медичні працівники. Одужало 3373 особи, померло – 425.
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«Урядового кур’єра»