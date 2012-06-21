За минулу добу в Україні зареєстровано 392 нових випадків COVID-19, серед них 28 - діти, 73 – медичних працівників. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 83 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків. 24 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Харківській області – 49, Закарпатській – 46, Чернівецькій – 34, Києві – 32.Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 9009 осіб, з них 614 – діти, 1749 – медпрацівники. Одужало 864 осіб, померло – 220.
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«Урядового кур’єра»