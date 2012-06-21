За минулу добу в Україні зареєстровано 394 нових випадків COVID-19, серед них 39 — діти, 34 — медичні працівники. Було проведено 8080 тестів, з них 6359 ПЛР-тестувань, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 59 осіб. Зафіксовано летальних випадків — 13. 217 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільше зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 49, Закарпатській — 39, Житомирській — 38, Києві — 33.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 27856 людей, з них 2003 — діти, 5135 — медичні працівники. Одужало 12412 осіб. Померло — 810 осіб.
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«Урядового кур’єра»