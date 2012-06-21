За минулу добу в Україні зареєстровано 397 нових випадків COVID-19, серед них 29 – діти, 104 – медичні працівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них 3 – діти, 12 – медичні працівники. З найбільшою кількістю хворих Чернівецька область – 73 особи. За добу проведено 4475 тестувань методом ПЛР.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу одужало 43 особи. Восьмеро людей померло. Загалом в Україні 4161 хворий на коронавірус. Одужало 186 осіб, померло – 116.
Міністр не втомлюється закликати українців залишатися вдома на Великдень, щоб зупинити розповсюдження вірусу в країні. Адже влада забезпечила повну можливість онлайн та ТБ-трансляцій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»