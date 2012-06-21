За минулу добу в Україні зареєстровано 401 новий випадок COVID-19, серед них 25 – діти, 94 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 147 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків (громадяни з групи ризику). 128 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Києві – 78, Чернівецькій області – 54, Тернопільській – 52, Київській – 34.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 9410 осіб, з них 639 – діти, 1843 – медпрацівники. Одужало 992 особи, померло – 239.
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«Урядового кур’єра»