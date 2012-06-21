За минулу добу в Україні зареєстровано 402 нових випадків COVID-19, серед них 25 – діти, 94 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 174 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 14 (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 343 пацієнти одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована в Харківській області – 49, Чернівецькій – 48, Вінницькій – 48, Києві – 30.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 16425 людей, з них 1130 – діти, 3208 – медичні працівники. Одужало 3716 осіб, померло – 439.
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«Урядового кур’єра»