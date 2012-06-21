Упродовж минулої доби в Україні зареєстровано 415 нових випадків COVID-19, серед них 25 дітей, 64 – медичних працівників. Госпіталізовано 126 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. Вісім пацієнтів, зокрема одна дитина, – одужали. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Найбільше хворих за останню добу на Івано-Франківщині та Житомирщині – по 44 осіб.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 6125 осіб, з них 399 – діти, 1138 – медпрацівників. Одужало 367 осіб, померло – 161.
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«Урядового кур’єра»