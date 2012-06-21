Минулої доби в Україні зареєстровано 422 нових випадків COVID-19, серед них 42 – діти, 70 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 136 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання), 427 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області – 72, Києві – 52, Харківській області – 41.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 16847 людей, з них 1172 – діти, 3278 – медичні працівники. Одужало 4143 особи, померло – 456.
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«Урядового кур’єра»