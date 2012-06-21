За минулу добу в Україні зареєстровано 429 нових випадків COVID-19, серед них 66 – діти, 66 – медичні працівники. Було проведено 10533 ПЛР-тестувань.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 106 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 10. 495 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована в Чернівецькій області – 58, Києві – 56, Львівській області – 50.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 22811 людей, з них 1693 – діти, 4411 – медичні працівники. Одужало 8934 особи, з них 2169 – медичні працівники. Померло – 679 осіб.
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«Урядового кур’єра»