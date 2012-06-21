За минулу добу в Україні зареєстровано 456 нових випадків COVID-19, серед них 33 – діти, 133 – медичних працівників. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 113 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків. 111 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу виявлено в Чернівецькій області – 60, Тернопільській – 44, Києві – 43.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 9866 осіб, з них 672 – діти, 1976 – медпрацівники. Одужало 1103 особи, померло – 250.
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«Урядового кур’єра»