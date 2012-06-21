За минулу добу в Україні зареєстровано 467 нових випадків COVID-19, серед них 32 дітей, 107 – медичних працівників. Госпіталізовано 90 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. 57 пацієнтів одужали, зокрема 9 дітей.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Найбільше хворих за останню добу в Києві – 97 та Чернівецькій області – 65. Загалом за час пандемії коронавірусу захворіло 6592 осіб, з них 431 – діти, 1245 – медпрацівники. Одужало 424 особи, померло – 174.
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