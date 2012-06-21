За минулу добу в Україні зареєстровано 477 нових випадків COVID-19, серед них 28 – діти, 98 – медичних працівників.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 181 особу. Зафіксовано 6 летальних випадків. 96 пацієнтів одужали, зокрема 13 дітей.
Найбільше хворих за останню добу в Києві – 63, в Чернівецькій області – 59, в Київській області – 54.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 7647 осіб, з них 503 – діти, 1458 – медпрацівники. Одужала 601 особа, померло – 193 людини.
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«Урядового кур’єра»