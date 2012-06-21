За минулу добу в Україні зареєстровано 483 нових випадків COVID-19, серед них 48 – діти, 142 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 168 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 20 (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 330 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області – 84, Києві – 56, Волинській області – 47.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 17330 людей, з них 1220 – діти, 3420 – медичні працівники. Одужало 4473 особи, померло – 476.
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«Урядового кур’єра»