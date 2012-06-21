За минулу добу в Україні зареєстровано 487 нових випадків COVID-19, серед них 24 – діти, 72 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 118 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Дніпропетровській області – 90, Києві – 68, Львівській області – 39, Чернівецькій області – 37.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 13184 людини, з них 905 – діти, 2551 – медичні працівники. Одужало 2097 осіб, померло – 327.
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«Урядового кур’єра»