За минулу добу в Україні зареєстровано 501 новий випадок COVID-19, серед них 31 дитина, 91 – медичний працівник. Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 – діти, 12 – медичні працівники. За добу проведено 4730 тестувань методом ПЛР.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу одужало 60 осіб, з них 3 – дитини, 19 – медпрацівників. Дев’ятеро людей померло. Загалом в Україні 4662 хворих на коронавірус, з них 320 – діти, 879 – медпрацівники. Одужало 246 осіб, померло – 125.
Міністр не втомлюється закликати українців залишатися вдома на Великдень, щоб зупинити розповсюдження вірусу в країні. Адже влада забезпечила повну можливість онлайн та ТБ-трансляцій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»