За минулу добу в Україні зареєстровано 504 нових випадків COVID-19, серед них 44 – діти, 98 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 237 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 21 (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 310 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях та в Києві.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіла 14195 людина. Одужало 2706 осіб, померло – 361.
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«Урядового кур’єра»