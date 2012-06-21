За минулу добу в Україні зареєстровано 507 нових випадків COVID-19, серед них 28 – діти, 109 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків (більшість померлих мали супутні хронічні захворювання). 299 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Одеській та Чернівецькій областях – по 63, Дніпропетровській – 56.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 13691 людина, з них 933 – діти, 2660 – медичні працівники. Одужало 2396 осіб, померло – 340.
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«Урядового кур’єра»