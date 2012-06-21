За минулу добу в Україні зареєстровано 540 нових випадків COVID-19, серед них 45 – діти, 87 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 121 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків (більшість померлих мали хронічні захворювання). 135 пацієнтів одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Чернівецькій області – 82, Тернопільській – 71, Києві – 60, Рівненській області – 49.
Минулої доби зроблено й рекордну кількість ПЛР–досліджень – 7315. «Наша мета робити якомога більше тестувань, аби контролювати й нарешті здолати коронавірусну хворобу COVID-19», – зазначив міністр. Він подякував усім вірусологам і лаборантам, лікарям, медичним працівникам. І анонсував ухвалення на наступному засіданні уряду постанови, яка передбачатиме надання коштів на підвищення зарплат, зокрема вірусологам, лаборантам.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 10406 осіб, з них 717 – діти, 2063 – медичні працівники. Одужало 1238 особи, померло – 261.
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«Урядового кур’єра»