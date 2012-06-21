Минулої доби в Україні зареєстровано 543 нових випадків COVID-19, серед них 41 дитина й 40 медпрацівників. Проведено 10709 тестів, з них 6696 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 172 особи. Зафіксовано летальних випадків – 13. А 327 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 104, Рівненській – 82, Києві – 59, Закарпатській області – 54.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 49043 людей, з них 3550 дітей, 7030 медичних працівників. Одужало 21703 осіб. Померло – 1262.
Міністр подякував усім українцям, які дотримуються всіх рекомендацій МОЗ, користуються масками у визначених місцях, антисептиками й дотримуються соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування. Також міністр закликав усіх українців не нехтувати своїм здоров’ям і дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»