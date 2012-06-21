Упродовж минулої доби в країні зареєстровано 553 нових випадків COVID-19, серед них 30 — діти, 75 — медичні працівники. Було проведено 16 793 тестів, з них 11142 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 103 особи. Зафіксовано летальних випадків — 15.330 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Києві — 82, Львівській області — 73, Рівненській області — 57.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 25964 людей, з них 1859 — діти, 4963 — медичні працівники. Одужало 11372 осіб. Померло — 762 людей.
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«Урядового кур’єра»