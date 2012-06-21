Минулої доби в Україні зареєстровано 564 нових випадків COVID-19. Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 197 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 21. А 490 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 144, Закарпатській – 83 та Києві – 63.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 49607 людей, з них 3569 дітей, 7046 медичних працівників Одужало 22193 особи. Померло 1283.
Міністр зауважив, що другий день уже спостерігається стабілізація ситуації, і подякував усім українцям, які дотримуються всіх рекомендацій МОЗ, користуються масками у визначених місцях, антисептиками й дотримуються соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування. Також міністр закликав усіх українців не нехтувати своїм здоров’ям і дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»