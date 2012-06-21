За минулу добу в Україні зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, серед них 44 - діти, 123 – медичних працівники. Цей новий антирекорд – наслідок, зокрема, порушення карантину під час Вербного тижня та на Великдень.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 182 особи. Зафіксовано 13 летальних випадків. 80 пацієнтів одужали,серед них четверо дітей. Найбільше хворих за останню добу Чернівецькій області – 87, Києві – 70, Київській області – 61.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 7170 осіб, з них 475 – діти, 1368 – медпрацівники. Одужало 504 особи, померло – 187.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»